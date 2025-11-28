Wideolar
YSRAÝYL ENÇEME AÝ DOWAM EDEN TUSSAGLYKDAN SOŇ BÄŞ TUSSAGLYNY AZAT ETDI
00:06
YSRAÝYL JENINDE IKI PALESTINALYNY ÖLDÜRDI
00:50
GONKONGDA ÝAŞAÝYŞ JAÝ TOPLUMLARYNYŇ BIRINDE ÝANGYN BOLDY
00:28
YSRAÝYL BASYP ALYŞLYK ASTYNDAKY GÜNBATAR ŞERIANYŇ DEMIRGAZYGYNDA GIŇ GERIMLI REÝD GEÇIRDI
00:38
SYN
Bir mekirlige garaşylýardy, emma Tramp-Mamdani duşuşygy Nýu-Ýorkda ýaranlyk umydyny döretdi
Nýu-Ýork şäheriniň häkimligine saýlanan 23 ýaşly syýasy söweşjeň Zohran Mamdani bilen Ak Tamda duşuşan duşuşyklaryň garaşylýanynyň tersine netijeli geçendigi we Trampyň ýaş syýasatçy öwendigi habar berildi.
Wenesuelada müňlerçe adam ABŞ-nyň "howplaryna" garşy ýöriş geçirdi
Demonstrantlar ABŞ-nyň Wenesuelanyň golaýynda deňiz güýçlerini köpeltmegine garşy nägilelik bildirmek we 4,5 million esgerini mobilizasiýa edip, "islendik agressiýany" yzyna serpikdirmäge söz beren Madurony goldamak üçin Karakasyň köçelerini doldurdy