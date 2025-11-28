SYÝASAT
Ysraýylyň Siriýa guran hüjüminde 12 adam ýogaldy
Pekin täjik-owgan serhedinde bolan ýaragly hüjümde üç raýatynyň öldürilendigini aýtdy
Moskwa Russiýa-Ukraina parahatçylyk tagallalaryna ýer eýeçiligini eden Türkiyä minnetdarlyk bildirdi
Türkiye: Ysraýyl Gazadaky düzgün bozmalaryny dessine bes etmeli
Türkiye şeýle hem Ankaranyň Siriýa halkynyň ähli gatlaklarynyň parahatçylygyny, abadançylygyny we howpsuzlygyny goldamagyny dowam etdirjekdigini mälim etdi.
Erdogan Türkiyäniň Palestina ynsanperwer kömek bermegi sebäpli BSGG Ýewropa sylagyna laýyk görüldi
Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa boýunça sebitleýin direktory Hans Kluge sylagy Prezident Rejep Taýýip Erdogana Ankarada geçirilen 11-nji Türk lukmançylyk dünýäsi kongresinde gowşurdy.
Türkiýe Pakistanda nebit-gaz gözleg işlerini geçirer
Türkiýe bilen Pakistan aprel aýynda Pakistanda 40 aýry ýerde nebit-gaz gözleg işleriniň geçirilmegi boýunça ylalaşyk gazandy.
Russiýa we Gyrgyzystan Putiniň Bişkek saparynda uly hyzmatdaşlyk bukjasyna gol çeker
Russiýanyň Prezidenti Bişkege resmi saparynyň dowamynda gol çekiljek täze ylalaşyklaryň söwda, bilim we migrasiýa ulgamlarynda gatnaşyklary çuňlaşdyrjakdygyny aýtdy.
Wenesuelada müňlerçe adam ABŞ-nyň "howplaryna" garşy ýöriş geçirdi
Demonstrantlar ABŞ-nyň Wenesuelanyň golaýynda deňiz güýçlerini köpeltmegine garşy nägilelik bildirmek we 4,5 million esgerini mobilizasiýa edip, "islendik agressiýany" yzyna serpikdirmäge söz beren Madurony goldamak üçin Karakasyň köçelerini doldurdy
Ysraýyl basyp alyşlyk astyndaky Günbatar Şeriada giň gerimli hüjümler başlatdy
Ysraýylyň harby güýçleri Tubasda reýdler geçirip, ýollary weýran edip, öýleri harby bazalara öwürdi, dikuçarlar bolsa palestinalylaryň ýaşaýyş jaýlaryna ot açdy.
