Türkiye Kipriň Grek Bölegi bilen Liwanyň arasynda baglaşylan deňiz serhedi ylalaşygyny ýazgardy
Türkiye Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ylalaşygyň tutuş ada wekilçilik etmeýändigini we Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň raýatlarynyň hukuklarynyň islendik deňiz ylalaşygynyň merkezinde bolmalydygyny beýan etdi.
SYN
Türkiýe Pakistanda nebit-gaz gözleg işlerini geçirer
Türkiýe bilen Pakistan aprel aýynda Pakistanda 40 aýry ýerde nebit-gaz gözleg işleriniň geçirilmegi boýunça ylalaşyk gazandy.