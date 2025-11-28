TÜRKIÝE

Türkiye

Erdogan: Papanyň Türkiye sapary umumy gatnaşyklary pugtalandyrmak taýdan möhüm ädimdir
Papa XIV leo ilkinji daşary ýurt saparynyň çäginde ýekşenbe gününe çenli Türkiyede bolar we Stambul we Nikeýa diýlip atlandyrylýan Iznik şäherleri bilen birlikde birnäçe şähere baryp görer.
Erdogan: Papanyň Türkiye sapary umumy gatnaşyklary pugtalandyrmak taýdan möhüm ädimdir
Türkiye Kipriň Grek Bölegi bilen Liwanyň arasynda baglaşylan deňiz serhedi ylalaşygyny ýazgardy
Türkiye Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ylalaşygyň tutuş ada wekilçilik etmeýändigini we Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň raýatlarynyň hukuklarynyň islendik deňiz ylalaşygynyň merkezinde bolmalydygyny beýan etdi.
Türkiye Kipriň Grek Bölegi bilen Liwanyň arasynda baglaşylan deňiz serhedi ylalaşygyny ýazgardy
Papa Leo XIV ilkinji daşary ýurt sapary bilen Türkiýä geldi
Papa Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti R. T. Erdogan bilen duşuşdy we geçiriljek dini çärelere gatnaşar
Papa Leo XIV ilkinji daşary ýurt sapary bilen Türkiýä geldi
SYN
opinion
Türkiye: Ysraýyl Gazadaky düzgün bozmalaryny dessine bes etmeli
Türkiye şeýle hem Ankaranyň Siriýa halkynyň ähli gatlaklarynyň parahatçylygyny, abadançylygyny we howpsuzlygyny goldamagyny dowam etdirjekdigini mälim etdi.
Türkiye: Ysraýyl Gazadaky düzgün bozmalaryny dessine bes etmeli
Erdogan Türkiyäniň Palestina ynsanperwer kömek bermegi sebäpli BSGG Ýewropa sylagyna laýyk görüldi
Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa boýunça sebitleýin direktory Hans Kluge sylagy Prezident Rejep Taýýip Erdogana Ankarada geçirilen 11-nji Türk lukmançylyk dünýäsi kongresinde gowşurdy.
Erdogan Türkiyäniň Palestina ynsanperwer kömek bermegi sebäpli BSGG Ýewropa sylagyna laýyk görüldi