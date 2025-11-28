Türkiye Kipriň Grek Bölegi bilen Liwanyň arasynda baglaşylan deňiz serhedi ylalaşygyny ýazgardy
Türkiye Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ylalaşygyň tutuş ada wekilçilik etmeýändigini we Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň raýatlarynyň hukuklarynyň islendik deňiz ylalaşygynyň merkezinde bolmalydygyny beýan etdi.
SYN
Tramp Waşingtonda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň liderleri bilen duşuşyk geçirer
Bu duşuşyk Merkezi Aziýanyň bäş liderini ilkinji gezek Waşingtonda jemleýär. ABŞ Moskwa we Pekin bilen bäsdeşligiň güýçlenýän döwründe baý Merkezi Aziýa sebiti bilen gatnaşyklaryny pugtalandyrmagy maksat edinýär.