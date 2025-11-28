TÜRK DÜNÝÄSI

Türkiye Kipriň Grek Bölegi bilen Liwanyň arasynda baglaşylan deňiz serhedi ylalaşygyny ýazgardy
Türkiye Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ylalaşygyň tutuş ada wekilçilik etmeýändigini we Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň raýatlarynyň hukuklarynyň islendik deňiz ylalaşygynyň merkezinde bolmalydygyny beýan etdi.
Türk Akademiýasynyň 15 ýyllygy Ankarada bellenilip geçiler
Halkara Türk Akademiýasynyň 15 ýyllygy 2025-nji ýylyň 18-nji noýabrynda, sagat 10:00-da Ankarada bellenilip geçiriler.
Ahyska türkleri Gruziýadan sürgün edilmeginiň 81-nji ýylynda hatyralanýar
Prezident R. T. Erdogan 100 müňe golaý ahyska ýagny mesheti türküniň 1944-nji ýylda başdan geçiren sürgüniniň 81-nji ýylynda arkalaşyk ýüzlenmesini berdi.
Prezident Erdogan: Azerbaýjanyň Garabag ýeňşi Kawkazda parahatçylyk üçin möhüm rol oýnaýar
Türkiye Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Azerbaýjany Garabagdaky üstünlikleri bilen gutlady we Ermenistany we Azerbaýjany parahatçylykly geljek gurmaga çagyrdy.
Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şerif Azerbaýjanda saparda boldy
Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şerif, Bakuwyň Garabag ýeňişi barada öwgüli sözler aýtdy.
