Türkiýede aýal-gyzlara garşy zorluga geçirimlilik ýok
Aýal-gyzlara garşy zorluk; zenanlaryň ýaşamak hukugy, şahsy howpsuzlyk, fiziki ýa-da pshologik bütewiligi bilen ykdysady we sosial durmuşa goşulyşmak hukuklary ýaly başlangyç hukuklary basgylanýar.
Pakistan–Türkiye gatnaşyklary: Ruhy dostlukdan strategik hyzmatdaşlyga
Taryhy baglanyşyklar iki musulman milletiň arasynda wagtyň geçmegi bilen has-da çuňlaşdy we iki halky durmuşyň ähli ugurlarynda birleşdirdi.
Hytaýyň global dolandyryş başlangyjy Türkiyäniň täze dünýä tertibi baradaky garaýşy bilen utgaşýar
Trampyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ global borçnamalaryndan çekilýän mahaly, Pekin täzeden guralan we köp polýarly dünýäde boşlugy doldurmak üçin işe girişdi.
BMG Pakistan bilen Owganystana duşmançylyklaryny bes etmekleri üçin çagyryş berdi
BMG tarapyndan berlen beýannamada, iki ýurtda onlarça adamyň ýogalmagyna we ýaralanmagyna sebäp bolan çaknyşyklardan soň taraplara çagyryş berdi.
Ispaniýanyň premýer-ministri: Parahatçylyk Gazadaky genosid jenaýaty üçin jezasyz bolmaly däldir
Ispaniýanyň lideri Pedro Sançes Madridiň Ysraýyla ýarag embargosyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
