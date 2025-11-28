OPINION DETAIL
SYÝASAT
TÜRKIÝE
MEDENIÝET
HEKAÝAT
SYN
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Türkiýede aýal-gyzlara garşy zorluga geçirimlilik ýok
Aýal-gyzlara garşy zorluk; zenanlaryň ýaşamak hukugy, şahsy howpsuzlyk, fiziki ýa-da pshologik bütewiligi bilen ykdysady we sosial durmuşa goşulyşmak hukuklary ýaly başlangyç hukuklary basgylanýar.
Pakistan–Türkiye gatnaşyklary: Ruhy dostlukdan strategik hyzmatdaşlyga
Taryhy baglanyşyklar iki musulman milletiň arasynda wagtyň geçmegi bilen has-da çuňlaşdy we iki halky durmuşyň ähli ugurlarynda birleşdirdi.
Hytaýyň global dolandyryş başlangyjy Türkiyäniň täze dünýä tertibi baradaky garaýşy bilen utgaşýar
Trampyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ global borçnamalaryndan çekilýän mahaly, Pekin täzeden guralan we köp polýarly dünýäde boşlugy doldurmak üçin işe girişdi.
BMG Pakistan bilen Owganystana duşmançylyklaryny bes etmekleri üçin çagyryş berdi
BMG tarapyndan berlen beýannamada, iki ýurtda onlarça adamyň ýogalmagyna we ýaralanmagyna sebäp bolan çaknyşyklardan soň taraplara çagyryş berdi.
Ispaniýanyň premýer-ministri: Parahatçylyk Gazadaky genosid jenaýaty üçin jezasyz bolmaly däldir
Ispaniýanyň lideri Pedro Sançes Madridiň Ysraýyla ýarag embargosyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Türkiýäniň bölünen dünýäde diplomatik deňagramlylygy
3 minut okamak
Trump Netanyaha Gaza urşuny bes etmegi maslahat berýär, emma Ysraýyl ony diňlärmi?
3 minut okamak
Türkiýäniň bölünen dünýäde diplomatik deňagramlylygy
3 minut okamak
Tel-Awiwdäki awtobus partlamasy ýewreý ekstremizminiň elhençliklerini ýaňadandan ýada saldy
3 minut okamak
Türkiýe, Ukrainanyň parahatçylyk gepleşiklerinde geosyýasy taýdan deňagramly syýasat alyp barýar
4 minut okamak
Azerbaýjan, Ermenistan we Günorta Kawkazda parahatçylyga tarap barýan ýol
3 minut okamak
Trump Netanyaha Gaza urşuny bes etmegi maslahat berýär, emma Ysraýyl ony diňlärmi?
3 minut okamak
Türkiýäniň bölünen dünýäde diplomatik deňagramlylygy
3 minut okamak
Tel-Awiwdäki awtobus partlamasy ýewreý ekstremizminiň elhençliklerini ýaňadandan ýada saldy
3 minut okamak
Türkiýe, Ukrainanyň parahatçylyk gepleşiklerinde geosyýasy taýdan deňagramly syýasat alyp barýar
4 minut okamak
Türkiýede aýal-gyzlara garşy zorluga geçirimlilik ýok
Aýal-gyzlara garşy zorluk; zenanlaryň ýaşamak hukugy, şahsy howpsuzlyk, fiziki ýa-da pshologik bütewiligi bilen ykdysady we sosial durmuşa goşulyşmak hukuklary ýaly başlangyç hukuklary basgylanýar.
Pakistan–Türkiye gatnaşyklary: Ruhy dostlukdan strategik hyzmatdaşlyga
Taryhy baglanyşyklar iki musulman milletiň arasynda wagtyň geçmegi bilen has-da çuňlaşdy we iki halky durmuşyň ähli ugurlarynda birleşdirdi.
Hytaýyň global dolandyryş başlangyjy Türkiyäniň täze dünýä tertibi baradaky garaýşy bilen utgaşýar
Trampyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ global borçnamalaryndan çekilýän mahaly, Pekin täzeden guralan we köp polýarly dünýäde boşlugy doldurmak üçin işe girişdi.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Türkiýäniň bölünen dünýäde diplomatik deňagramlylygy
3 minut okamak
Trump Netanyaha Gaza urşuny bes etmegi maslahat berýär, emma Ysraýyl ony diňlärmi?
3 minut okamak
Türkiýäniň bölünen dünýäde diplomatik deňagramlylygy
3 minut okamak
Tel-Awiwdäki awtobus partlamasy ýewreý ekstremizminiň elhençliklerini ýaňadandan ýada saldy
3 minut okamak
Türkiýe, Ukrainanyň parahatçylyk gepleşiklerinde geosyýasy taýdan deňagramly syýasat alyp barýar
4 minut okamak
Azerbaýjan, Ermenistan we Günorta Kawkazda parahatçylyga tarap barýan ýol
3 minut okamak
Trump Netanyaha Gaza urşuny bes etmegi maslahat berýär, emma Ysraýyl ony diňlärmi?
3 minut okamak
Türkiýäniň bölünen dünýäde diplomatik deňagramlylygy
3 minut okamak
Tel-Awiwdäki awtobus partlamasy ýewreý ekstremizminiň elhençliklerini ýaňadandan ýada saldy
3 minut okamak
Türkiýe, Ukrainanyň parahatçylyk gepleşiklerinde geosyýasy taýdan deňagramly syýasat alyp barýar
4 minut okamak
BMG Pakistan bilen Owganystana duşmançylyklaryny bes etmekleri üçin çagyryş berdi
BMG tarapyndan berlen beýannamada, iki ýurtda onlarça adamyň ýogalmagyna we ýaralanmagyna sebäp bolan çaknyşyklardan soň taraplara çagyryş berdi.
Ispaniýanyň premýer-ministri: Parahatçylyk Gazadaky genosid jenaýaty üçin jezasyz bolmaly däldir
Ispaniýanyň lideri Pedro Sançes Madridiň Ysraýyla ýarag embargosyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Ýene-de ýükle
1x
00:00
00:00