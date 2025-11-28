FEATURES DETAIL
Bir mekirlige garaşylýardy, emma Tramp-Mamdani duşuşygy Nýu-Ýorkda ýaranlyk umydyny döretdi
Nýu-Ýork şäheriniň häkimligine saýlanan 23 ýaşly syýasy söweşjeň Zohran Mamdani bilen Ak Tamda duşuşan duşuşyklaryň garaşylýanynyň tersine netijeli geçendigi we Trampyň ýaş syýasatçy öwendigi habar berildi.
Türkiýäniň Likýa ýoly bilesigelijiler üçin amatly pursat
Dünýäniň iň owadan gezelenç ugry hökmünde atlandyrlan bu ugur, tebigaty iň gowy görnüşde görkezýär.
BMG: “Ysraýyl Gaza ynsanperwer kömeginiň ýetirilmegini bökdemäge dowam edýär”
BMG ylalaşyga garamazdan ynsanperwer kömeginiň çäklendirlendigini we Gazadaky ekin meýdanlaryna uly zeper ýetirlendigini mälim etdi.
Tramp Waşingtonda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň liderleri bilen duşuşyk geçirer
Bu duşuşyk Merkezi Aziýanyň bäş liderini ilkinji gezek Waşingtonda jemleýär. ABŞ Moskwa we Pekin bilen bäsdeşligiň güýçlenýän döwründe baý Merkezi Aziýa sebiti bilen gatnaşyklaryny pugtalandyrmagy maksat edinýär.
Altaý tanky Türkiýäniň goranyş güýji we global maksatlary üçin täze bir döwri delillendirýär
Türkiýäniň ilkinji ýerli söweş tanky ALTAÝ ýurdy sebitleýin harby güýçden global goranyş eksportçysyna öwürer.
