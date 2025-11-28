SYN
Alžiriň Prezidenti “Ysraýylyň hüjüm ediji tutumy Palestini ýok edip bilmez” diýdi
Abdulmejid Tebbun, “Alžir basyp alyşlyk astyndaky palestinli doganlaryna goldaw bermäge dowam eder”diýdi.
Moskwa Russiýa-Ukraina parahatçylyk tagallalaryna ýer eýeçiligini eden Türkiyä minnetdarlyk bildirdi
Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Moskwanyň Türkiyäniň Ukraina bilen gepleşikler üçin platforma döretmekdäki başlangyjyny ýokary baha berýändigini, ýöne Kiýewi gepleşikleri gijikdirmek bilen aýyplady.