DÜNÝÄ
Ysraýylyň Siriýa guran hüjüminde 12 adam ýogaldy
Ysraýylyň Siriýanyň paýtagty Damaskyň Beýt Jin etrapçasyna guran hüjüminde 12 adam ýogaldy.
Pekin täjik-owgan serhedinde bolan ýaragly hüjümde üç raýatynyň öldürilendigini aýtdy
Täjigistanyň Hatlon welaýatynda Owganystandan granat daşaýan dron tarapyndan amala aşyrylandygy habar berilen hüjümde şeýle hem bir adam ýaralandy.
Wengiýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban Moskwada saparda bolar
Wengriýa Günbatarly ýurtlaryň berk tankytlaryna garamazdan Russiýa bilen edýän gatnaşyklaryny dowam etdirýär.
SYN
opinion
Moskwa Russiýa-Ukraina parahatçylyk tagallalaryna ýer eýeçiligini eden Türkiyä minnetdarlyk bildirdi
Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Moskwanyň Türkiyäniň Ukraina bilen gepleşikler üçin platforma döretmekdäki başlangyjyny ýokary baha berýändigini, ýöne Kiýewi gepleşikleri gijikdirmek bilen aýyplady.
Ýermak: “Zelenskiýiň liderligi döwründe Ukraina territoriýasyndan ýüz öwürmez”
Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiýiň orunbasary Ýermak, Ukrainanyň territoriýasy meselesinde egilşik etmejekdigini aýtdy.
