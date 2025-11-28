SYN
Türkiye-Afrika işewürlik we ykdysady forumyň bilelikdäki jarnamasy yglan edildi
Söwda ministrliginiň ýer eýeçilik etmeginde, Afrika Bileleşigi tarapyndan utgaşdyrylan we Daşary ykdysady gatnaşyklar geňeşi (DEİK) tarapyndan gurnalan Türkiye-Afrika işewürlik we ykdysady forum (TABEF) Stambul Kongres merkezinde dowam edýär.
Türkiýe seýrek ýer elementleriniň global bazarynda güýçli pozisiýa eýelemegi maksat edinýär
ABŞ bilen Hytaýyň arasyndaky söwda urşunyň güýjeýän günlerinde seýrek gabat gelýän ýer elementleriniň baý gorunyň tapylmagy Türkiýäniň ýokary tehnologiýaly aragatnaşyk we goranyş önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolmagyna itergi berer.