Türkiýe Pakistanda nebit-gaz gözleg işlerini geçirer
Türkiýe bilen Pakistan aprel aýynda Pakistanda 40 aýry ýerde nebit-gaz gözleg işleriniň geçirilmegi boýunça ylalaşyk gazandy.
“Fitch” türk banklarynyň reýtinglerini ýokarlandyrdy
Kuruluş türk banklarynyň reýtinglerini ýokarlandyrylmagynyň gowylaşan iş şertlerini we has güýçli hökümet goldawyny alamatlandyrýandygyny habar berdi.
Türkiýäniň goranyş eksporty 10 aýnda 31 göterim artyp 6,7 milliard dollara boldy
Ýanwar-oktýabr aýlaryny öz içine alýan jemi eksportda goranyş we awiasiýa pudagynyň paýy 3,5 göterime çenli ýokarlady.
Türkiye noýabr aýynda Siriýa üstaşyr transport gatnawyny başladar
Siriýanyň we Türkiyäniň resmileri ikitaraplaýyn söwdany we sebitleýin gatnaşyklary ösdürmek üçin üstaşyr ylalaşyklara gol çekdiler, wiza amallaryny ýeňilleşdirdiler we portlary we serhet ulgamlaryny döwrebaplaşdyrdylar.
Türkiýe seýrek ýer elementleriniň global bazarynda güýçli pozisiýa eýelemegi maksat edinýär
ABŞ bilen Hytaýyň arasyndaky söwda urşunyň güýjeýän günlerinde seýrek gabat gelýän ýer elementleriniň baý gorunyň tapylmagy Türkiýäniň ýokary tehnologiýaly aragatnaşyk we goranyş önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolmagyna itergi berer.
