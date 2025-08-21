AKTIWISTLER, MICROSOFT KÄRHANASYNYŇ MERKEZINIŇ ÖŇÜNDE ÇADYR GURDULAR

21 Awgust 2025
Microsoft kärhanasynyň işgärlerinden we aktiwistlerden ybarat topar, kärhananyň baş edarasynyň merkezinde protest geçirip, tehnologiýa kärhanasynyň Ysraýyl bilen bolan gatnaşygyny kesmegini talap etdi.
The Guardian habarlar agentliginiň habar bermegine görä protestçi topar, Redmond şäherindäki East Campus Plaza binasynyň öňüne ýygnanyp, ol ýeri “Palestinaly Şehit Çagalaryň Meýdançasy” hökmünde täzeden atlandyrdylar we kärhananyň Gazada edilen harby jenaýatlara şärik bolýandygyna ünsleri çekmek üçin çadyr gurdular.