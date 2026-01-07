SYN
Azerbaýjan onlarça ýyl dowam eden uruşdan soň Ermenistana ilkinji gezek ýangyç iberdi
Geçirlen soňky ýokary derejeli gepleşiklerde ylalaşyga gelnen ýangyç eksporty parahatçylyk gepleşiklerini dowam etdirýän iki ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyga edilen seýrek ädim bolup durýar.
Türkiyäniň Siriýa eksporty şu ýyl 54 göterim artyp, 3 milliard dollara ýetdi
Türkiye Respublikasynyň Söwda ministriniň orunbasary Özgür Wolkan Agar, Başar Asadyň ýolbaşçylyk etmegindäki hökümetiň agdarylmagyndan we Siriýada syýasy durnuklylygyň ornaşmagyndan soň, Siriýa eksportyň ýyllyk 54 göterim artandygyny aýtdy.