YKDYSADYÝET

Ekonomi

Türk Howa Ýollary 2,3 milliard dollardan gowrak maýa goýum bilen iň uly ýük terminalyny gurar
Türkiyäniň milli howa ýollary kärhanasy dünýäde iň uly uçarlar üçin iýmit taýýarlamak desgasyny gurar.
Türk Howa Ýollary 2,3 milliard dollardan gowrak maýa goýum bilen iň uly ýük terminalyny gurar
SYN
opinion
Eýranda ykdysady kynçylyklar sebäpli başlanan protestlerde alty adam ýogaldy
Bahalaryň ýokarlanmagyna garşy başlan protestler Tähran şäheriniň çäklerinden çykdy, protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklarda alty adam ýogaldy.
Eýranda ykdysady kynçylyklar sebäpli başlanan protestlerde alty adam ýogaldy
HÜRJET ylalaşygy Türkiyäniň goranyş eksportynda taryhy öňegidişligi alamatlandyrýar
Ispaniýa uzak möhletli okuw we goldaw maksatnamasynyň çäginde 30 sany HÜRJET uçary satyn alar
HÜRJET ylalaşygy Türkiyäniň goranyş eksportynda taryhy öňegidişligi alamatlandyrýar
Türkiyäniň Siriýa eksporty şu ýyl 54 göterim artyp, 3 milliard dollara ýetdi
Türkiye Respublikasynyň Söwda ministriniň orunbasary Özgür Wolkan Agar, Başar Asadyň ýolbaşçylyk etmegindäki hökümetiň agdarylmagyndan we Siriýada syýasy durnuklylygyň ornaşmagyndan soň, Siriýa eksportyň ýyllyk 54 göterim artandygyny aýtdy.
Türkiyäniň Siriýa eksporty şu ýyl 54 göterim artyp, 3 milliard dollara ýetdi
Türkiye bilen Azerbaýjan energiýa, söwda we maýa goýum şertnamasyna gol çekdiler
Türkiye bilen Azerbaýjanyň arasynda 12-nji Bilelikdäki Ykdysady Komissiýanyň (BEK) Teswirnamasyna we bu çarçuwadaky 110 Hereket Meýilnamasyna gol çekildi.
Türkiye bilen Azerbaýjan energiýa, söwda we maýa goýum şertnamasyna gol çekdiler