SYÝASATTÜRKIÝEMEDENIÝETHEKAÝATSYN
Türkiyäniň Ýeňiş Baýramy
01:03
Türkiýe
Türkiyäniň Ýeňiş Baýramy
Türkiyäniň Ýeňiş Baýramy
30 Awgust 2025

Türkiyäniň Ýeňiş Baýramy 

Başga wideolar
200 ÝAŞ ÇATYNJA KÖPÇÜLIKLEÝIN ÝAGDAÝDA TOÝ ETDI
EÝRANYŇ “GYZYL PLÝAŽY”
TERNBULLDAN NETANÝAHA: HAÝYŞ, SYÝASATYMYZDAN DAŞDA DURUŇ!
“WE OL YSRAÝYLY SÖÝÝÄR”
TUPAN GAZADAKY BOSGUN DÜŞELGELERINE ZEPER ÝETIRDI
NETANÝAHU BONDIDÄKI GAHRYMANYŇ ÝEWREÝDIGINI ÖŇE SÜRMÄGE SYNANYŞDY
BRAUN UNIWERSITETINDE GURALAN ÝARAGLY HÜJÜMDE IKI ADAM ÝOGALDY
SIDNEÝDÄKI HÜJÜM: ŞAÝATLARYŇ BIRI ÝARAGLY HÜJÜMÇINI TÄSIRSIZ ÝAGDAÝA GETIRDI
YSRAÝYLLY TW ALYPBARYJYSY GAZA SILIŇ GELJEKDIGI BARADAKY ÇAKLAMA ŞEÝLE REAKSIÝA BILDIRDI
Hereketlendiriji bozulan uçar Florida awtomagstralyna gyssagly gonmaly boldy