Erdogan Trampa: “Wenesuela durnuksyzlyga sezewar edilmeli däl” diýdi
Prezident Rejep Taýýip Erdogan: “Türkiye we türk milleti dostlukly Wenesuela halkynyň abadançylygy, parahatçylygy we ösüşi ugrundaky tagallasynda olary goldamaga dowam eder” diýdi.
Erdogan Tramp bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Wenesuela we Gaza meselelerini gozgady
Erdogan bilen Tramp Türkiye-ABŞ gatnaşyklaryny, goranmak hyzmatdaşlygyny we sebitleýin meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Prezident Erdogan Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Prezident Erdogan, Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasyna Ýemende we Somalide durnuklylygyň ýola goýulmagynyň möhümdigini aýtdy.
Türkiýe terror guramasy DEAŞ-a garşy göreşini dowam etdirýär
Türkiýede DEAŞ-a garşy geçirlen operasiýada onlarça adam saklandy.
Türk Howa Ýollary 2,3 milliard dollardan gowrak maýa goýum bilen iň uly ýük terminalyny gurar
Türkiyäniň milli howa ýollary kärhanasy dünýäde iň uly uçarlar üçin iýmit taýýarlamak desgasyny gurar.
