Wideolar
ANJELINA JOLI MÜSÜRDE RAFAH SERHET GEÇELGESINE BARYP GÖRDI
00:32
ANJELINA JOLI MÜSÜRDE RAFAH SERHET GEÇELGESINE BARYP GÖRDI
00:32
TRAMP PETRONYŇ SERESAP BOLMALYDYGYNY AÝTDY
00:49
TRAMP PETRONYŇ SERESAP BOLMALYDYGYNY AÝTDY
00:49
YSRAÝYLLY ESGERLER GAZA TARAP OD AÇYP, ŞATLANÝARLAR
00:20
YSRAÝYLLY ESGERLER GAZA TARAP OD AÇYP, ŞATLANÝARLAR
00:20
Ak Tam hasab Maduronyň tussag edilýän pursatlarynda alynan wideo ýazgysyny paýlaşdy.
00:11
Ak Tam hasab Maduronyň tussag edilýän pursatlarynda alynan wideo ýazgysyny paýlaşdy.
00:11
SYN
Halkara jemgyýetçiligi ABŞ-nyň Wenesuela guran hüjümine garşylyk görkezýär
Sebitde ýerleşýän ýurtlar, ABŞ-nyň we Britaniýanyň kanun çykaryş organlary, Russiýa we ÝB Waşingtonyň giň gerimli harby operasiýasyna alada bildirýär