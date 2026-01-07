SYÝASAT
Eýran Mossad içalysy bolmakda aýyplanýan bir adama ölüm jezasyny berdi
Tramp Grenlandiýany ele salmak üçin dürli ugurlary göz öňünde tutýar
Erdogan Trampa: “Wenesuela durnuksyzlyga sezewar edilmeli däl” diýdi
Wideolar
ANJELINA JOLI MÜSÜRDE RAFAH SERHET GEÇELGESINE BARYP GÖRDI
00:32
TRAMP PETRONYŇ SERESAP BOLMALYDYGYNY AÝTDY
00:49
YSRAÝYLLY ESGERLER GAZA TARAP OD AÇYP, ŞATLANÝARLAR
00:20
Ak Tam hasab Maduronyň tussag edilýän pursatlarynda alynan wideo ýazgysyny paýlaşdy.
00:11
Petro Trampa “Meni tankyt etmekden ýüz öwür” diýdi
Kolumbiýa bilen ABŞ ýerleşýän sebitinde harby we ykdysady taýdan ýakyn hyzmatdaşdyklaryna garamazdan gatnaşyklary gün saýyn dartgynlaşýar.
Petro Trampa “Meni tankyt etmekden ýüz öwür” diýdi
SYN
opinion
Prezident Erdogan Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Prezident Erdogan, Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasyna Ýemende we Somalide durnuklylygyň ýola goýulmagynyň möhümdigini aýtdy.
Prezident Erdogan Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Delsi Rodriges Maduronyň tussag edilmeginden soň ABŞ-na hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy
Delsi Rodriges beren beýanatynda: “Biz ABŞ hökümetini umumy ösüş bilen bagly hyzmatdaşlyk gün tertibi babatynda biziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýarys” diýdi.
Delsi Rodriges Maduronyň tussag edilmeginden soň ABŞ-na hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy
Maduronyň tarapdarlary Karakasda miting geçirip, prezidentleriniň azat edilmeklerine çagyrdylar
Maduronyň ogly Nikolas Maduro Guerra sosial mediadan paýlaşylan sesli ýüzlenmesinde kakasynyň ýakyn töweregine içalylaryň aralaşandygyny öňe sürdi.
Maduronyň tarapdarlary Karakasda miting geçirip, prezidentleriniň azat edilmeklerine çagyrdylar
Ispaniýa bilen birlikde 5 Latyn Amerika ýurdy, ABŞ-nyň Wenesuela guran hüjümine garşylyk görkezdi
5 ýurt tarapyndan berlen bilelikdäki beýannamada, BMG-na mesele bilen ýakyndan gyzyklanmagy üçin çagyryş edildi.
Ispaniýa bilen birlikde 5 Latyn Amerika ýurdy, ABŞ-nyň Wenesuela guran hüjümine garşylyk görkezdi
Nýu-Ýork Taýms: ABŞ-nyň Wenesuala guran hüjüminde azyndan 40 adam öldi
Wenesuelaly ýokary derejeli resmi “Nýu-Ýork Taýms” gazetine beren beýanatynda ABŞ-nyň Prezident Nikola Maduro garşy geçiren operasiýasynda asuda ilatdan we harby gullukçylardan adam pidalarynyň bolandygyny aýtdy.
Nýu-Ýork Taýms: ABŞ-nyň Wenesuala guran hüjüminde azyndan 40 adam öldi