HÜRJET ylalaşygy Türkiyäniň goranyş eksportynda taryhy öňegidişligi alamatlandyrýar
Ispaniýa uzak möhletli okuw we goldaw maksatnamasynyň çäginde 30 sany HÜRJET uçary satyn alar
Ankarada Türki döwletleriň Dezinformasiýa garşy göreş forumy geçirildi
Türkiýäniň paýtagty Ankarada geçirlen Türki döwletleriň Dezinformasiýa garşy göreş forumynda dezinformasiýa üns çekildi
2025 Türk diline hyzmat baýraklary eýelerine gowşuryldy
Türk dil guramasy türk diliniň ösmegine, dogry we täsirli ulanylmagyna, ylmy we medeni taýdan güýçlenmegine goşant goşýan şahsyýetlery we guramalary Türk diline hyzmat baýraklary bilen sylaglandyrdy
"Türk dili medeniýetiň we şahsyýetiň eýeçiligidir"
Ankarada Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni bellenilip geçildi: "Türk dili medeniýetiň we şahsyýetiň eýeçiligidir"
“Gyşa taýýarlyklar: Türk aşhanalarynda dowam edýän däp”
Türk aşhanalarynyň iň bir özbolyşly we asylly däplerinden biri, gyşa görülýän taýýarlyklar
