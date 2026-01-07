SYN
TRT Ysraýylyň “Ýewrowideniýä” gatnaşmagy bilen bagly jedel sebäpli EBU maslahatyny terk etdi
Ýewropanyň teleradioýaýlymlary Ysraýylyň Gazadaky genosidini dowam etdirýän mahaly Ýewrowideniýe aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmagyny ýazgardylar. Birnäçe Ýewropa ýurdy Ýewrowideniýe 2026-ny boýkot etjekdigini yglan etdiler.
