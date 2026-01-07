MEDENIÝET
Türk Dil Guramasy 2025-nji ýylyň sözüni yglan etdi: “Sanly wyždan”
Türk Dil Guramasy bu sözüň sanly döwürde wyždanyň, jogapkärçiligiň we hereketiň nähili uzaklaşdyrylyp, diňe bir "klik" düwmesine öwrülendigini görkezýändigini aýdýar.
Erdogan: Türkiye Gazada bolup geçenler barada hakykatlary aýtmagy dowam eder
Prezident Rejep Taýýip Erdogan Ankaranyň Palestina halkynyň tarapynda berk ýagdaýda durýandygyny we adalatyň höküm sürmegi üçin tutanýerliliginden asla ýüz öwürmejekdigini aýtdy.
"Türk dili medeniýetiň we şahsyýetiň eýeçiligidir"
Ankarada Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni bellenilip geçildi: "Türk dili medeniýetiň we şahsyýetiň eýeçiligidir"
15-nji dekabr Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni
Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni: 15-nji dekabrda geçirilýän bu ykrarnama näme üçin umumy mirasymyz üçin örän möhüm?
Islandiýa Ýewrowideniýe aýdym-saz bäsleşiginden çekilen bäşinji ýurt boldy
Islandiýa geçen hepde Ysraýylyň bäsleşige gatnaşyp gatnaşmazlygy meselesinde sese goýulşygyň geçirilmegini talap eden ýurtlardan biri.
