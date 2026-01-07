HEKAÝAT
Türk Dil Guramasy 2025-nji ýylyň sözüni yglan etdi: “Sanly wyždan”
Türk Dil Guramasy bu sözüň sanly döwürde wyždanyň, jogapkärçiligiň we hereketiň nähili uzaklaşdyrylyp, diňe bir "klik" düwmesine öwrülendigini görkezýändigini aýdýar.
Salep: Osman döwründen biziň günlerimize gelip ýeten bir gyş ertekisi…
Birnäçe asyr mundan ozal Stambulyň köçelerinde bir adam gygyrardy: “Rahaty jan, sihhatul ebdan…” Ruh üçin rahatlanma, beden üçin sagdynlyk…
15-nji dekabr Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni
Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni: 15-nji dekabrda geçirilýän bu ykrarnama näme üçin umumy mirasymyz üçin örän möhüm?
Görünmeýän howp: Çilimiň daşky gurşawa ýetirýän zyýany
Bu günki mowzugymyz, biziň esasy bölegimiziň tarapyndan saglyk meselesi hökmünde bilinýän, emma aslyna garalanda daşky gurşaw üçin hem uly howp salýan çilim.
Durnuksyz ylalaşyk şertlerinde Gazada onlarça ýaşlar üçin köpçülikleýin toý tutuldy
Ysraýylyň eden weýrançylyklaryna garamazdan Han Ýunusda geçirilen köpçülikleýin nika gyýma dabarasynda 54 jübüt durmuş gurdy.
BIR MEKIRLIGE GARAŞYLÝARDY, EMMA TRAMP-MAMDANI DUŞUŞYGY NÝU-ÝORKDA ÝARANLYK UMYDYNY DÖRETDI
Nýu-Ýork şäheriniň häkimligine saýlanan 23 ýaşly syýasy söweşjeň Zohran Mamdani bilen Ak Tamda duşuşan duşuşyklaryň garaşylýanynyň tersine netijeli geçendigi we Trampyň ýaş syýasatçy öwendigi habar berildi.
HABAR-ANALIZ
Türkiýäniň Likýa ýoly bilesigelijiler üçin amatly pursat
BMG: “Ysraýyl Gaza ynsanperwer kömeginiň ýetirilmegini bökdemäge dowam edýär”
Tramp Waşingtonda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň liderleri bilen duşuşyk geçirer
Türkiýe seýrek ýer elementleriniň global bazarynda güýçli pozisiýa eýelemegi maksat edinýär
ABŞ bilen Hytaýyň arasyndaky söwda urşunyň güýjeýän günlerinde seýrek gabat gelýän ýer elementleriniň baý gorunyň tapylmagy Türkiýäniň ýokary tehnologiýaly aragatnaşyk we goranyş önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolmagyna itergi berer.
Lukoil, ABŞ-nyň we Britaniýanyň sanksiýalary sebäpli daşary ýurt emlaklaryny satmaga taýarlanýar
Lukoil, ABŞ-nyň Gazna ministrliginiň belli döwür üçin çäklendirlen amallara rugsat berýän ýapylma ygtyýarnamasynyň çäginde emlak satuwynyň geçirilýändigini aýdýar.
Erdogan bilen Starmer Eurofighter Typhoon şertnamasyny baglaşdy
Eurofighter Typhoon uçarlary Ýewropada Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Ispaniýa we Awstriýa tarapyndan, Ýakyn Gündogarda bolsa Saud Arabystany, Oman, Kuweýt we Katar bilen birlikde 4 aýlag ýurdy tarapyndan ulanylýar.
Erdoganyň Pars aýlagy ýurtlaryna gurajak saparynda howpsuzlyk we ikitaraplaýyn meseleler ele alynar
Türkiyäniň Prezidentiniň Kuweýt, Katar we Oman döwletlerine gurajak resmi sapary, Ankaranyň Gazadan Pars aýlagy ýurtlaryna çenli bolan sebitde sezewar bolunan howpsuzlyk meseleleri ele almak we ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak taýdan möhüm bolar.
Gazada 650 müňden gowrak çaga 3 ýyldan bäri mekdebe gidip bilmeýär
UNRWA, Ysraýylyň Gazada 2 ýyl dowam etdiren söweşinden soň, mekdepleriň gaýtadan açylmagynyň sebitdäki çagalar üçin diýseň möhümdigine ünsi çekdi.
ÝB Gaza serhedinde gözegçiligiň ýola goýulmagyna goldaw berer
27 ýurtdan ybarat gurama, 2005-nji ýylda Rafah gümrük geçelgesinde gözegçiligiň ýola goýulmagy üçin raýat missiýasyny döredipdi. Toparyň işi 2 ýyl soň bes edilipdi
EMINE ERDOGAN BILELIKDÄKI JARNAMA GOL GOÝDY
Prezident R. T. Erdoganyň aýaly Emine Erdogan, Gazadaky çagalaryň bilim almak hukugyndan mahrum edilmezligi üçin taýarlanan bilelikdäki jarnama gol goýdy.
Prototipden täsirli güýje: Türkiýäniň ýerli söweş uçary KAAN nädip dünýäniň ynamyny gazandy?

Türkiýe: Global durgunlykda parlaýan ýyldyz

EA we Sen | Kyssaçy

Erdogan Meloni bilen duşuşdy: Italiýa-Türkiýe gatnaşyklarynda nobatdaky sepgit näme bolar?

TÜRKIYÄNIŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI KATARA SAPAR GURAR
Türkiyäniň daşary işler ministri Hakan Fidan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk we Gaza bilen bagly gepleşikler geçirmek maksady bilen Katar döwletine sapar gurar.
