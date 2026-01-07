HEKAÝAT
Türk Dil Guramasy 2025-nji ýylyň sözüni yglan etdi: “Sanly wyždan”
Şu günüň gün-tertibi
Salep: Osman döwründen biziň günlerimize gelip ýeten bir gyş ertekisi…
15-nji dekabr Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni
Görünmeýän howp: Çilimiň daşky gurşawa ýetirýän zyýany
Durnuksyz ylalaşyk şertlerinde Gazada onlarça ýaşlar üçin köpçülikleýin toý tutuldy
Bir mekirlige garaşylýardy, emma Tramp-Mamdani duşuşygy Nýu-Ýorkda ýaranlyk umydyny döretdi
HABAR-ANALIZ
Türkiýäniň Likýa ýoly bilesigelijiler üçin amatly pursat
BMG: “Ysraýyl Gaza ynsanperwer kömeginiň ýetirilmegini bökdemäge dowam edýär”
Tramp Waşingtonda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň liderleri bilen duşuşyk geçirer
Türkiýe seýrek ýer elementleriniň global bazarynda güýçli pozisiýa eýelemegi maksat edinýär
Lukoil, ABŞ-nyň we Britaniýanyň sanksiýalary sebäpli daşary ýurt emlaklaryny satmaga taýarlanýar
Erdogan bilen Starmer Eurofighter Typhoon şertnamasyny baglaşdy
Erdoganyň Pars aýlagy ýurtlaryna gurajak saparynda howpsuzlyk we ikitaraplaýyn meseleler ele alynar
Gazada 650 müňden gowrak çaga 3 ýyldan bäri mekdebe gidip bilmeýär
ÝB Gaza serhedinde gözegçiligiň ýola goýulmagyna goldaw berer
Emine Erdogan Bilelikdäki jarnama gol goýdy
Saýlanan Awtorlar
Türkiyäniň daşary işler ministri Katara sapar gurar