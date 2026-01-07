GAZADAKY URUŞ
Palestinaly Lukman Gazadan Gitmegi Kabul Etmänden Soň Ysraýylyň Tussaghanasynda Öldi
Dr. Adnan Al-Burşuň aradan çykmagy we Ysraýylyň degişli edaralarynyň onuň jesedini gowşurmagy kabul etmezligi, Burşuň gynalyp öldürilendigi bilen bagly aladalary güýçlendirdi.
7-nji oktýabryň Ysraýyl-Palestina çaknyşygyndaky manysy
7-nji oktýabr, Ysraýyl-Palestina çaknyşygynyň taryhynda ozalky seneleri ýatdan çykardyp halkara derejesinde synçylylaryň uzak möhletli garaýyş beýan etmegine sebäp boldy.
Bombanyň Öwezine Edilýän İşler: ABŞ Ysraýylyň Gazadaky Urşundan Nähili Girdeji Gazanýar
Dostum Aýşenur adalat we Palestinanyň azatlygy üçin gaýduwsyz göreşijidi
Ysraýylyň genosid söweşi musulmanlardan soň hristianlara hem ýaramaz täsirini ýetirýär
Dünýäde 1000-den gowrak alym Gazada ýaraşygyň ýola goýulmagy üçin çagyryş berýän açyk hata gol çekdi
Dünýä derejesinde 1000-den gowrak alym Gazada ýaraşygyň ýola goýulmagy bilen bagly çagyryş berýän açyk görnüşdäki hata gol çekdi
Palestinaly bir lukman Gazadan çykmagy ret edeninden soň Ysraýylyň tussaghanasynda ýogaldy
Dr. Adnan Al-Burşuň ýogalmagy we Ysraýylyň resmileriniň jesedini bermeginden boýun gaýtarmagy, onuň gynalyp öldürilendigi baradaky aladalary artdyrdy.
Tramp-Netanýahu gatnaşyklarynda taze döwür: Wepadarlyk we dartgynlygyň arasyndamy?
Donald Trampyň 2024-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda gaýtadan prezidentlige saýlanmagynyň ABŞ-nyň Ysraýyla berýän mizemez goldawyny üýtgetmegine garaşylmaýar.
Netanýahunyň Ysraýylyň Kazyýet Ulgamyny Özgertme Tagallasynyň Aňyrsyndaky Hakykat
Binýamin Netanýahu güýjüni berkitmek we hasabat bermekden gaçmak üçin syýasy bölünşikleri çuňlaşdyrma, durnuksyz koalisiýalary ejizletme we Ysraýylyň ykdysadyýetini durnuksyzlaşdyrma howpuny öz üstüne alýar.
