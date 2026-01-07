FEATURES DETAIL
Türk Dil Guramasy 2025-nji ýylyň sözüni yglan etdi: “Sanly wyždan”
Türk Dil Guramasy bu sözüň sanly döwürde wyždanyň, jogapkärçiligiň we hereketiň nähili uzaklaşdyrylyp, diňe bir "klik" düwmesine öwrülendigini görkezýändigini aýdýar.
BMG: “Ysraýyl Gaza ynsanperwer kömeginiň ýetirilmegini bökdemäge dowam edýär”
2 minut okamak
Salep: Osman döwründen biziň günlerimize gelip ýeten bir gyş ertekisi…
Birnäçe asyr mundan ozal Stambulyň köçelerinde bir adam gygyrardy: “Rahaty jan, sihhatul ebdan…” Ruh üçin rahatlanma, beden üçin sagdynlyk…
15-nji dekabr Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni
Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni: 15-nji dekabrda geçirilýän bu ykrarnama näme üçin umumy mirasymyz üçin örän möhüm?
Görünmeýän howp: Çilimiň daşky gurşawa ýetirýän zyýany
Bu günki mowzugymyz, biziň esasy bölegimiziň tarapyndan saglyk meselesi hökmünde bilinýän, emma aslyna garalanda daşky gurşaw üçin hem uly howp salýan çilim.
Durnuksyz ylalaşyk şertlerinde Gazada onlarça ýaşlar üçin köpçülikleýin toý tutuldy
Ysraýylyň eden weýrançylyklaryna garamazdan Han Ýunusda geçirilen köpçülikleýin nika gyýma dabarasynda 54 jübüt durmuş gurdy.
