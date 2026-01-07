DÜNÝÄ

Düna ilgili haberler

Eýran Mossad içalysy bolmakda aýyplanýan bir adama ölüm jezasyny berdi
Eýran, Ysraýylyň adyndan amala aşyrylýan içalylyk işleriniň öňüni almak maksady bilen, Mossad bilen hyzmatdaşlykda şübhelenilýän adamlary tussag edip, jezalandyrýar.
Tramp Grenlandiýany ele salmak üçin dürli ugurlary göz öňünde tutýar
Ak Tam: "Prezident we onuň topary bu möhüm daşary syýasat maksadyna ýetmek üçin dürli ugurlary ara alyp maslahatlaşýarlar we elbetde ABŞ-nyň goşunyny ulanmak hemişe baş serkerdeniň ygtyýaryndadyr" diýdi.
ÝB Wenesuelanyň wagtlaýyn prezidentini ykrar etmekden ýüz öwürýär
ÝB-niň metbugat sekretary demokratik geçiş etabynyň demokratik ýagdaýda saýlanan oppozisiýanyň wekillerini hem öz içine almalydygyny mälim etdi.
SDG-nyň hüjümlerinden soň Halap howa menzilinde uçuşlar togtadyldy
Siriýanyň Halap şäherinde terror guramasy SDG tarapyndan guralan hüjümler sebäpli uçar saparlarynyň 24 sagat möhlet bilen togtadylandygy habar berildi.
Ýaponiýanyň Premýer-ministri ýene-de bir gezek Hytaýa gepleşik çagyryşyny berdi
Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sanae Takaiti, Hytaýyň ilçihanasynyň Ýaponiýanyň käbir sebitlerinde jemgyýetçilik howpsuzlygynyň ýaramazlaşýandygy dugrusynda raýatlaryna beren duýduryşyndan soň gepleşik çagyryşyny berdi.
