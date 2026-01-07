SYN
HÜRJET ylalaşygy Türkiyäniň goranyş eksportynda taryhy öňegidişligi alamatlandyrýar
Ispaniýa uzak möhletli okuw we goldaw maksatnamasynyň çäginde 30 sany HÜRJET uçary satyn alar
Ýene-de
Şu günüň gün-tertibi
Wideolar
ANJELINA JOLI MÜSÜRDE RAFAH SERHET GEÇELGESINE BARYP GÖRDI
00:32
ANJELINA JOLI MÜSÜRDE RAFAH SERHET GEÇELGESINE BARYP GÖRDI
00:32
TRAMP PETRONYŇ SERESAP BOLMALYDYGYNY AÝTDY
00:49
TRAMP PETRONYŇ SERESAP BOLMALYDYGYNY AÝTDY
00:49
YSRAÝYLLY ESGERLER GAZA TARAP OD AÇYP, ŞATLANÝARLAR
00:20
YSRAÝYLLY ESGERLER GAZA TARAP OD AÇYP, ŞATLANÝARLAR
00:20
Ak Tam hasab Maduronyň tussag edilýän pursatlarynda alynan wideo ýazgysyny paýlaşdy.
00:11
Ak Tam hasab Maduronyň tussag edilýän pursatlarynda alynan wideo ýazgysyny paýlaşdy.
00:11
Jeki Çan Gazada palestinli çagalaryň çekýän ejirleri hakda beýannama berdi.
00:35
Jeki Çan Gazada palestinli çagalaryň çekýän ejirleri hakda beýannama berdi.
00:35
Öwren