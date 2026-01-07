SYÝASATTÜRKIÝEMEDENIÝETHEKAÝATSYN
Eýran Mossad içalysy bolmakda aýyplanýan bir adama ölüm jezasyny berdi
Eýran, Ysraýylyň adyndan amala aşyrylýan içalylyk işleriniň öňüni almak maksady bilen, Mossad bilen hyzmatdaşlykda şübhelenilýän adamlary tussag edip, jezalandyrýar.
Türk Dil Guramasy 2025-nji ýylyň sözüni yglan etdi: “Sanly wyždan”
Salep: Osman döwründen biziň günlerimize gelip ýeten bir gyş ertekisi…
15-nji dekabr Bütindünýä türki dilleriň maşgala güni
Tramp Grenlandiýany ele salmak üçin dürli ugurlary göz öňünde tutýar
Ak Tam: "Prezident we onuň topary bu möhüm daşary syýasat maksadyna ýetmek üçin dürli ugurlary ara alyp maslahatlaşýarlar we elbetde ABŞ-nyň goşunyny ulanmak hemişe baş serkerdeniň ygtyýaryndadyr" diýdi.
ÝB Wenesuelanyň wagtlaýyn prezidentini ykrar etmekden ýüz öwürýär
ÝB-niň metbugat sekretary demokratik geçiş etabynyň demokratik ýagdaýda saýlanan oppozisiýanyň wekillerini hem öz içine almalydygyny mälim etdi.
SDG-nyň hüjümlerinden soň Halap howa menzilinde uçuşlar togtadyldy
Siriýanyň Halap şäherinde terror guramasy SDG tarapyndan guralan hüjümler sebäpli uçar saparlarynyň 24 sagat möhlet bilen togtadylandygy habar berildi.
Erdogan Trampa: “Wenesuela durnuksyzlyga sezewar edilmeli däl” diýdi
Prezident Rejep Taýýip Erdogan: “Türkiye we türk milleti dostlukly Wenesuela halkynyň abadançylygy, parahatçylygy we ösüşi ugrundaky tagallasynda olary goldamaga dowam eder” diýdi.
Ýaponiýada 6,2 bal ululygynda ýer titremesi boldy
Ispaniýa bilen birlikde 5 Latyn Amerika ýurdy, ABŞ-nyň Wenesuela guran hüjümine garşylyk görkezdi
Maduronyň tarapdarlary Karakasda miting geçirip, prezidentleriniň azat edilmeklerine çagyrdylar
Nýu-Ýork Taýms: ABŞ-nyň Wenesuala guran hüjüminde azyndan 40 adam öldi
Marko Rubio Maduronyň ABŞ tarapyndan tussag edilendigini mälim etdi
Türkiýe terror guramasy DEAŞ-a garşy göreşini dowam etdirýär
